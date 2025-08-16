Депутат Аксаков: для США вопросы торговли всегда были приоритетными

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске 15 августа продемонстрировала, что для Соединенных Штатов экономические интересы находятся на первом месте. Попытки давить РФ санкциями вышли на такой уровень, что формируют геополитическое противостояние не только с Россией, но и с КНР, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Введенные Западом санкции подталкивают РФ к тому, чтобы страна развивала свое производство, экономику, импортозамещение. Во всех событиях есть положительные и негативные моменты, отметил Аксаков.

Депутат добавил, что санкции бесполезны в качестве инструмента влияния на политику РФ. Они хоть и создают некоторые неприятности, однако изменить действия России не могут.

Ранее сообщалось, что ЕС может отменить ряд санкций против РФ. Это станет возможно, если Москва согласится завершить конфликт с Украиной.