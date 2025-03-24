Делегация РФ и США возобновили переговоры после обеденного перерыва

Переговоры между делегациями России и США возобновились в Эр-Риде Саудовской Аравии. Стороны уходили на обеденный перерыв, сообщает ТАСС .

Российская и американская делегации обсуждают ряд вопросов, в том числе «линию контроля» и «меры по укреплению доверия». На консультациях также поднимаются вопросы прекращения огня на Черном море, причем Вашингтон хочет добиться заключения отдельного договора по этому вопросу до подписания «более широкого соглашения».

Переговоры России и США в Эр-Рияде начались 24 марта примерно в 10:00 по московскому времени. Накануне в саудовской столице также состоялись американо-украинские переговоры.

Представители Киева остались в Саудовской Аравии и ждут, когда американская сторона завершит переговоры с российской делегацией. На данный момент Украина, США и Россия не планируют трехсторонние переговоры. Также США не планирует проводить перекрестные переговоры с РФ и Украиной одновременно.