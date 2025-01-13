Действующий президент Хорватии Зоран Миланович провозгласил победу на выборах

«Это воспринимаю как одобрение моей работы в последние пять лет, шаг доверия ко мне», — отметил он.

По официальным данным, Миланович получает 1 117 751 голосов, конкурент Драган Приморац — 379 201 голосов.

Ранее Зоран Миланович не смог одержать победу в первом туре, набрав 49,11% голосов избирателей.

По хорватскому законодательству, кандидату в первом туре необходимо набрать более 50%, чтобы избежать повторного голосования.