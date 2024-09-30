«Даже педофилы выступают»: Стас «Ай, Как Просто!» высказался о запрете РФ на ОИ

Блогер Стас Васильев (Стас «Ай, Как Просто!») высказал свое мнение о недопуске российских спортсменов на Олимпийские игры из-за начала СВО. Он обратил внимание, что подобная практика почему-то не распространяется на Израиль — атлетов из еврейского государства пускают на ОИ, хотя их армия «совершает геноцид».

Васильев заявил, что в России спорт практически всегда идет вне политики. Он также обратил внимание на двойные стандарты организаторов Игр — они не пускают россиян на международное первенство из-за СВО, однако ничего не имеют против спортсменов-израильтян, хотя ЦАХАЛ совершает «настоящий геноцид», как считает блогер.

«Даже педофилы выступают на Олимпийских играх. Это они себя дискредитируют, а мы остаемся людьми», — добавил Стас «Ай, Как Просто!» в эфире радио Sputnik.

Ранее в Ливане в результате израильских ударов по территории страны за сутки погибли более 100 человек.