Дарчиев: Вашингтону передана дорожная карта по конфискованным объектам

сегодня в 06:35

Россия и США начали переговоры о возвращении дипломатической собственности

Москва и Вашингтон начали переговоры о возвращении российской дипломатической недвижимости, изъятой американскими властями в 2016–2018 годах, сообщил ТАСС посол России в США Александр Дарчиев.

Российская сторона уже передала американским коллегам дорожную карту с конкретными условиями возврата шести объектов.

Переговорный процесс проходит в рамках регулярных консультаций по спорным вопросам двусторонних отношений. Дипломат подчеркнул, что эти здания являются собственностью Российской Федерации и были незаконно конфискованы предыдущими администрациями США.

Конфликт вокруг дипломатической собственности обострился после закрытия российского консульства в Сан-Франциско в 2017 году.