Дания опустошила свои военные арсеналы ради помощи Киеву

Датская военная помощь Киеву составила 7,5 млрд долларов, рассказал посол России в Дании Владимир Барбин.

По его словам, сейчас военные арсеналы Дании пусты. Он напомнил, что Копенгаген с прошлого года начал финансировать закупки и производства вооружений и боеприпасов в других странах с последующей их поставкой Киеву.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует предоставить около 18 млрд евро в качестве части международного кредита Украине за счет доходов от замороженных российских активов после аналогичного решения США.