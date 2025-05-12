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Дания и Италия обрушились с критикой на ЕСПЧ за трактовку миграционного закона

Дания и Италия поднимают вопрос о чрезмерном расширении полномочий Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Обеспокоенность стран вызывает интерпретация ЕСПЧ миграционного законодательства стран, об этом сообщает РБК со ссылкой на Euractiv.

Итальянские дипломаты пояснили, что цель критики Дании и Италии — инициировать дискуссию о современных подходах к толкованию Конвенции, особенно в контексте вызовов нелегальной миграции в настоящем времени.

Представители обеих стран утверждают, что недавняя судебная практика ЕСПЧ привела к тому, что Европейская конвенция о правах человека трактуется значительно шире ее изначального предназначения. По мнению Копенгагена и Рима, это ограничивает суверенные демократические процессы принятия политических решений в их странах.

«То, что было правильным когда-то, завтра может оказаться неверным», — говорится в совместном обращении.

Страны готовятся опубликовать официальное письмо, которое на данный момент еще открыто для подписания другими сторонами.