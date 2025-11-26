CNN: Украина не согласилась с уходом из Донбасса в мирном плане Трампа

В мирном плане президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине был пункт, касающийся ухода ВСУ из Донбасса. Однако Киев не согласилась с ним, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Большинство пунктов, представленных в изначальном плане Трампа, Украина поддержала. Однако по поводу трех положений возникли «существенные разногласия». Эти темы Киев считает для себя «чувствительными».

Речь идет об ограничении численности ВСУ, членства в НАТО и территориальных уступках. В частности, Киев не согласился принять пункт, касающийся ухода ВСУ из Донбасса.

23 ноября США и Украина провели в Женеве переговоры по мирному плану Вашингтона. В результате, как отметил Трамп, он был сокращен с 28 до 22 пунктов. Он также уточнил, что многие проблемные вопросы были решены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.