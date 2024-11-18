CNN раскрыл, какой регион России рискует стать главной целью ракет ATACMS

Американский телеканал CNN в числе прочих ведущих западных СМИ утверждает, что США разрешили Украине наносить дальнобойные удары вглубь российской территории с помощью ракет ATACMS. По данным двух официальных лиц из США, знакомых с решением, «в первую очередь» этими ракетами ударят по Курской области, чтобы украинцы могли «как можно дольше» удерживать оккупированные территории региона.

По словам одного из информаторов, команда президента США Джозефа Байдена дала добро на использование ATACMS вглубь России после того, как «Москва перебросила около 50 000 военнослужащих» в Курскую область. Он добавил, что такое решение обсуждали несколько месяцев, и у официальных лиц в США разделились мнения на этот счет.

«Идея состоит в том, чтобы помочь Украине удерживать Курскую область как можно дольше, сказал чиновник», — цитирует CNN высокопоставленного собеседника, пожелавшего сохранить анонимность.

В Белом доме же прямо не подтверждают, что администрация Байдена разрешила украинским войскам стрелять ATACMS вглубь российской территории. Замсоветника президента США по нацбезопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил, но и не опроверг подобные заявления журналистов, отметив лишь, что шаги Вашингтона строятся исходя из ситуации на украинском фронте.

Кремль заявлял, что знаком с такими заявлениями пока только из западных СМИ, но если Украине действительно разрешили бить по России американскими ATACMS, то это будет свидетельствовать о новом витке напряженности.