CNN: Кулеба заявил о волнении среди украинцев из-за удара «Орешником»

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы ощущают тревогу после удара российской ракеты средней дальности «Орешник», сообщает « Газета.ru » со ссылкой на CNN.

«Я не буду скрывать, что люди в Украине ощущают тревогу из-за этого последнего удара», — отметил он.

Также бывший глава украинского МИД заявил, что власти не «поют дифирамбы» новому составу Белого дома. По его словам, что надо обсуждать не то, что Украина готова уступить, а то, что может сделать Москва для достижения соглашения. Таким образом он ответил на вопрос по поводу вероятности отказа Киевом от части своих территорий.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.

Российский лидер заверил, что применение противником оружия западного производства не повлияет на ход боевых действий в зоне СВО. Войска ВС РФ успешно наступают по всей линии фронта, и все ранее поставленные задачи будут решены.