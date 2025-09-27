Что происходит? Более сотни москвичей собрались у приемной Путина

Больше 100 человек собрались у приемной президента в центре Москвы

Более 100 москвичей и жителей Подмосковья стоят в очереди возле приемной президента России на Ильинке в субботу. Они подают обращения главе государства Владимиру Путину, сообщает MSK1.RU .

Цепочка людей растянулась от здания приемной Путина до подземного перехода станции метро «Китай-город». Все они пришли сюда, чтобы подать письменные обращения президенту. По словам очевидцев, некоторые стопки бумаг у людей, стоящих в очереди, насчитывают 700 листов.

Жители разделились на группы по районам и проблемам, которые их давно тревожат — они подают обращения по различной тематике. Например, их волнует сохранение особоохраняемых природных территорий, вырубка лесов, строительство магистралей и т. д.

На месте находятся сотрудники полиции, они следят за порядком. Обстановка у приемной Путина сейчас штатная.

