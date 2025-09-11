Член Совета по правам человека посетил Мособлизбирком

В #ЕДГ2025 в Совете при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека будет работать Мониторинговая рабочая группа по выборам. Член группы Леонид Поляков прибыл с визитом в Избирательную комиссию Московской области 10 сентября, сообщает Telegram-канал Мособлизбиркома.

Председатель региональной комиссии Илья Березкин, сотрудники Аппарата и члены Общественной палаты Московской области рассказали о проделанной работе и текущей подготовке к выбором, ответили на вопросы.

«Надеюсь, что все пройдет штатно. Все наблюдатели знают свои функции, права. Пусть эти выборы сформируют полноценные команды Советов депутатов, которые сработаются с администрациями и будут полезны населению. Я вижу, что для этого делается с вашей стороны больше, чем возможно!», — обратился к присутствующим Леонид Владимирович.

Известно, что 12–14 сентября Леонид Поляков посетит избирательные участки в Балашихе, Дмитрове и Подольске.

Проголосовать в ЕДГ2025 могут избиратели только 9 округов, в которых в этом году пройдут выборы — Балашихи, Дмитровского округа, Лыткарино, округа Молодежный, Подольска, Фрязина, Шатуры, Электростали и Луховиц.

Выборы пройдут 14 сентября на 593 участках. 1060117 избирателям предстоит выбрать 196 депутатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.