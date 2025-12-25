Чиновники из Гданьска пытались ворваться в здание генконсульства России

Как сообщает телеканал Polsat, чиновники администрации города Гданьск попытались принять в собственность здание бывшего генерального консульства Российской Федерации, однако внутрь они не попали — им попросту не открыли двери.

«Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери», — подтвердила руководитель пресс-службы городской администрации Изабела Козицкая-Прус.

При этом она отметила, что на территории дипломатической миссии находятся люди.

Консульство России в Гданьске прекратило работу в понедельник после того, как МИД Польши отозвал согласие на его функционирование. Это было последнее российское консульское учреждение в стране — ранее были закрыты представительства в Кракове и Познани.

В посольстве России в Варшаве заявили, что здание на улице Батория принадлежит Российской Федерации и после закрытия консульства в нем останется административно-технический сотрудник посольства. Польская сторона, в свою очередь, утверждает, что объект является собственностью польского государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.