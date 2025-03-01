CBS: Трамп не желает больше говорить с Зеленским после скандала в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп не желает больше разговаривать с украинским лидером Владимиром Зеленским после скандальной перепалки в Белом доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на CBS News.

По словам источника, украинские чиновники напрасно добиваются от Белого дома возвращения к разговору.

Когда стороны начали обсуждать украинский кризис, Трамп высказался за прекращение огня с Россией и установления мира, а Зеленский возразил, отметив, что Украина никогда на это не согласится. В итоге президенты поссорились. Трамп в какой-то момент не смог сдержаться и назвал Зеленского «тупым». В итоге украинский лидер спешно покинул Белый дом раньше времени, подписание сделки, а также пресс-конференцию по ее итогам отменили.

Трамп в своей соцсети заявил, что Украина не готова к мирному урегулированию конфликта с Россией, но Зеленский всегда может вернуться в США для продолжения диалога, когда поменяет мнение.