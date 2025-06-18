Бывший разведчик-нелегал объяснил, почему Иран способен победить Израиль

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Отставной полковник СВР Андрей Безруков в эфире радио Sputnik заявил, что идеология играет ключевую роль в конфликте между Ираном и Израилем.

Находясь в выездной студии на ПМЭФ, экс-разведчик подчеркнул, что общество, вдохновленное идеологией, может оказывать более упорное сопротивление, даже если противник обладает технологическим превосходством.

В подтверждение своих слов Безруков вспомнил победу СССР в Великой Отечественной войне.

«Наша идеология была сильнее. Она лучше мобилизовывала людей», — пояснил Безруков.

Ранее редседатель президиума организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой поделился мнением по поводу Ирано-Израильского конфликта. По его словам, бои между странами могут закончиться в течение ближайших трех-пяти дней.