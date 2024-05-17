Бывший посол США назвал неудивительным партнерство России и Китая

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Партнерство Москвы с Пекином не вызывает удивления на фоне попыток сдерживания РФ и КНР со стороны США, заявил бывший американский посол в Саудовской Аравии Час Фриман, пишет РИА Новости .

Оба государства, по его словам, пытаются противостоять действиям Вашингтона.

«Столкнувшись с американской политикой двойного сдерживания, направленной на разрушение будущего как России, так и Китая, неудивительно, что правительства этих стран объединились, чтобы защитить себя от США и союзных им держав», — указал Фриман.

Россия и Китай сегодня сотрудничают во множестве сфер. Это и наука, и промышленность, сельское хозяйство, образование и культура. Также процветает и двухсторонняя торговля, добавил Фриман.

«Контраст с ухудшающимися отношениями обеих этих стран с США ошеломляет», — сказал экс-дипломат.

При этом партнерство Москвы с Пекином, по его мнению, имеет долгосрочную перспективу.