Бывший главком ВСУ предупредил об угрозе внутреннего конфликта на Украине

После завершения боевых действий Украина рискует столкнуться с масштабным внутренним конфликтом. С таким предупреждением выступил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол страны в Великобритании Валерий Залужный, сообщает RT .

По его оценке, домой могут вернуться около миллиона человек, обладающих боевым опытом и навыками обращения с оружием.

Основной причиной потенциального кризиса Залужный назвал социально-экономические условия, которые ожидают демобилизованных. Ветеранов ждет резкое падение доходов, отсутствие работы и жилья. В такой ситуации, по мнению экс-главкома, многие могут пойти на «легкие деньги», что неизбежно приведет к резкому росту уровня преступности, увеличению угроз на улицах и общей политической дестабилизации в стране.

Отдельно Залужный подчеркнул проблему общественного восприятия. Он отметил, что уже сейчас, пока боевые действия продолжаются, украинских военных внутри страны начинают воспринимать как врагов, что только усугубляет ситуацию и повышает риски будущих внутренних потрясений.

