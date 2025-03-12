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Еврокомиссар и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС готовиться к войнам, чтобы избежать войн, сообщает RT .

«Европа должна готовиться к войнам, чтобы предотвратить войну», — заявил политик.

По его словам, Россия может успешно противостоять НАТО в ближайшее время.

Ранее глава ЕК Урсула фон Ляйен высоко оценила итоги переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, где было предложено объявить остановку огня на 30 дней.