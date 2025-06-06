Бывшие руководители ФБР скрывали тайное хранилище документов

В ФБР обнаружена секретная комната с засекреченными архивами

Во время своего первого визита в штаб-квартиру ФБР нынешний директор ведомства Кэш Патель сделал странное открытие, сообщает Lenta.ru .

За неприметной дверью, тщательно скрываемой предыдущим руководством во главе с Джеймсом Коми, обнаружилось секретное помещение, заполненное документами и компьютерными жесткими дисками.

«Эта комната была полностью изолирована от внешнего мира, её содержимое десятилетиями оставалось вне поля зрения даже высокопоставленных сотрудников», — рассказал Патель интервью Джо Рогану.

Хотя конкретное содержание найденных материалов пока не раскрывается, известно, что сейчас специальная группа анализирует обнаруженные данные.

Источники, близкие к расследованию, предполагают, что среди документов могут находиться архивы особо секретных операций, материалы закрытых расследований или информация, способная повлиять на текущую политическую ситуацию.