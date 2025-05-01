Бывшая посол на Кипре возглавит дипмиссию США в Киеве

Госдепартамент США объявил о назначении Джули Дэвис новым временным поверенным в делах США на Украине, сообщает RT .

Ранее Дэвис занимала пост посла США на Кипре, а также работала в Белоруссии и занимала высокие должности в структурах, связанных с Европейским союзом и НАТО.

Как отмечается, Дэвис будет работать над вопросами урегулирования украинского конфликта. Её назначение последовало за отставкой Бриджит Бринк, покинувшей пост посла США на Украине 10 апреля. По данным Financial Times, причиной стали ухудшившиеся отношения Бринк с Владимиром Зеленским, а также разногласия с администрацией Дональда Трампа.

Эксперты обращают внимание на значительный опыт Дэвис в регионе, включая работу в странах Восточной Европы и взаимодействие с НАТО. Это может указывать на намерение Вашингтона активизировать дипломатические усилия по украинскому направлению в условиях продолжающегося конфликта.