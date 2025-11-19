Британское издание The Telegraph опубликовала аналитический материал, в котором охарактеризовала поведение Владимира Зеленского как проявление «магического мышления» и потерю связи с реальностью, сообщает газета «Известия» .

Издание обращает внимание на крайне неудачное время нового коррупционного скандала — в момент, когда Киев активно пытается добиться дополнительного финансирования от западных партнеров.

Журналисты отмечают, что украинское руководство заключает оружейные контракты, не имея для этого достаточных средств, называя такую стратегию проявлением «магического мышления»., что создает серьезные риски для продолжения международной поддержки. Публикация также констатирует стремительное снижение внутриполитической поддержки Зеленского, а его поведение, по данным издания, вызывает тревогу даже у сторонников Украины за рубежом, поскольку «сигнализирует об отчаянии».

Ситуация усугубляется успешным продвижением российских войск и массовым оттоком из страны мужчин призывного возраста.

