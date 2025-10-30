Британское издание прогнозирует крах Украины к весне 2026 года

Издание констатирует, что страна обладает финансированием лишь до конца первого квартала 2026 года для ведения боевых действий и поддержания государственного аппарата.

Авторы подчеркивают, что западная поддержка продолжает сокращаться, а защита Украины «опустилась вниз в иерархии стратегических приоритетов». Зимний период, по оценкам издания, может стать решающим — Россия сосредоточит усилия на прорыве восточных оборонительных рубежей, что откроет путь к центральным регионам страны.

The Times также отмечает, что несмотря на обещания ЕС о финансировании в течение еще 1-2 лет, растущее влияние правых партий в Европе ставит эти планы под сомнение.

В качестве итога материал предлагает пессимистичный вывод: «Зимних чудес в Восточной Европе не бывает. Готовьтесь к миру; он будет не из приятных».