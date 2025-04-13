Британское издание признало смену западных лидеров из-за России
Аналитики The Guardian пришли к неожиданному выводу: жесткие санкции 2022 года не только не достигли своих целей, но и обернулись стратегическим просчетом для их инициаторов на Западе, пишет РИА Новости.
Издание констатирует, что резкий скачок цен на энергоносители стал главным фактором, подорвавшим эффективность санкционного режима.
Экономические последствия для Европы оказались сопоставимы с эффектом от протекционистских мер прошлой эпохи правления президента США Дональда Трампа, что заставляет пересматривать подходы к давлению на Москву.
При этом, российские президент Владимир Путин сохраняет устойчивые позиции внутри страны, когда большинство западных лидеров, вводивших ограничения, уже покинули свои посты, указано в публикации.
The Guardian отмечает парадокс: западные правительства столкнулись с кризисом легитимности, а российское руководство демонстрирует стабильность. Этот дисбаланс ставит под вопрос перспективы дальнейшей санкционной политики, требующей теперь более взвешенного подхода.