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The Guardian: санкции против России ударили по Западу, а не по Москве

Аналитики The Guardian пришли к неожиданному выводу: жесткие санкции 2022 года не только не достигли своих целей, но и обернулись стратегическим просчетом для их инициаторов на Западе, пишет РИА Новости .

Издание констатирует, что резкий скачок цен на энергоносители стал главным фактором, подорвавшим эффективность санкционного режима.

Экономические последствия для Европы оказались сопоставимы с эффектом от протекционистских мер прошлой эпохи правления президента США Дональда Трампа, что заставляет пересматривать подходы к давлению на Москву.

При этом, российские президент Владимир Путин сохраняет устойчивые позиции внутри страны, когда большинство западных лидеров, вводивших ограничения, уже покинули свои посты, указано в публикации.

The Guardian отмечает парадокс: западные правительства столкнулись с кризисом легитимности, а российское руководство демонстрирует стабильность. Этот дисбаланс ставит под вопрос перспективы дальнейшей санкционной политики, требующей теперь более взвешенного подхода.