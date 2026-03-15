Британия собирается отправить дроны-перехватчики партнерам на Ближнем Востоке

Великобритания допускает вероятность отправки дронов-перехватчиков для противовоздушной обороны Octopus государствам Ближнего Востока. Об этом чиновники в министерстве обороны Соединенного Королевства рассказали Telegraph, сообщает РИА Новости .

Так премьер-министр Великобритании Кир Стармер может ответить на критику со стороны американского президента Дональда Трампа касательно «слабого ответа» Лондона на боевые действия с Ираном.

В прошлом глава США подверг критике английского коллегу. Трамп сказал, что разочарован из-за отказа Великобритании в оказании помощи солдатам Соединенных Штатов в конфликте с Ираном. По словам американского президента, Стармер — «не Уинстон Черчилль».

В материале Telegraph указано, что конфликт в Иране продемонстрировал — США не могут надеяться на Великобританию по вопросам военной поддержки. Особые отношения государств были разрушены.

Лондон во время конфликта продемонстрировал, что на него нельзя положиться. Также у Великобритании отсутствуют ресурсы, чтобы вкладываться во что-либо.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал государство и американские военные базы в странах Ближнего Востока. Боевые действия в регионе продолжаются.

