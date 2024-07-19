Британия допустила удары ВСУ по России поставляемым Киеву оружием

«Мы предоставляем оружие Украине для защиты ее суверенной страны. Это не исключает нанесения им ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и границ международного гуманитарного права», — сказал Хили в эфире одной из местных радиостанций.

Западные СМИ также сообщили, что Британия не дала разрешение Киеву на применение ракет Storm Shadow по международно признанной территории России. Украина обращалась за аналогичным разрешением не только к Великобритании, но и к другим странам.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении 11 танкеров, которые занимались перевозкой российской нефти. Морским судам запретили входить в британские порты.