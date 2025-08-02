Бразильцы сжигали чучела Трампа и требовали отмены пошлин

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В 12 городах Бразилии, включая Рио-де-Жанейро и столицу Бразилиа, прошли массовые акции протеста против введенных США 50% пошлин на бразильские товары, сообщает газета «Известия» .

Организованные Национальным союзом студентов демонстрации сопровождались сожжением символических долларов и американских флагов, а также использованием чучел Дональда Трампа и бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

Президент Лула да Силва в соцсетях заявил о подготовке ответных мер, подчеркнув при этом свою традиционную открытость к диалогу. Протесты усугубляются внутриполитической напряженностью — генпрокуратура Бразилии ранее обвинила Болсонару в попытке государственного переворота, а среди бразильских спецслужб растут подозрения о возможном участии американских структур в организации протестов его сторонников.

Новые пошлины, введенные США с 1 августа, затронули широкий спектр бразильских товаров и стали очередным витком торгового противостояния между двумя странами.