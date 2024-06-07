Бразилия впервые экстрадирует гражданина России

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Обвиняемого в мошенничестве россиянина доставят из Бразилии в Москву

Бразилия впервые с момента подписания договора о выдаче между двумя странами экстрадирует гражданина России Дениса Асфандьярова, сказано в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Мужчину подозревают в пособничестве в совершении мошенничества.

Как полагает следствие, Асфандьяров незаконно приобрел право на имущество двух строительных компаний в виде 29 квартир в Казани, общей стоимостью более 67 млн рублей.

Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск.

Его доставят из Бразилии в Москву транзитом через Турцию.