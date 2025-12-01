сегодня в 18:14

БПЛА перед падением разбросал над Гродно экстремистские материалы

Согласно заявлению МВД Белоруссии, стартовавший с литовской территории и потерпевший крушение в Белоруссии беспилотник до падения распространил над Гродно материалы экстремистского содержания, сообщает ТАСС .

В ведомстве отметили, что дрон был оснащен фото- и видеоаппаратурой для сбора информации разведывательного характера.

Министерство иностранных дел Белоруссии рассматривает пересечение границы литовским беспилотником как провокацию, направленную против Минска и Варшавы.

По данным телеканала «Первый информационный», обнаруженный БПЛА, изготовленный в Германии, предназначался для ведения разведки.

В связи с инцидентом в МИД Белоруссии был приглашен временный поверенный в делах балтийской республики Эрикас Вилканецас.

