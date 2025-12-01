БПЛА перед падением разбросал над Гродно экстремистские материалы
Фото - © t.me/МВД Беларуси
Согласно заявлению МВД Белоруссии, стартовавший с литовской территории и потерпевший крушение в Белоруссии беспилотник до падения распространил над Гродно материалы экстремистского содержания, сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что дрон был оснащен фото- и видеоаппаратурой для сбора информации разведывательного характера.
Министерство иностранных дел Белоруссии рассматривает пересечение границы литовским беспилотником как провокацию, направленную против Минска и Варшавы.
По данным телеканала «Первый информационный», обнаруженный БПЛА, изготовленный в Германии, предназначался для ведения разведки.
В связи с инцидентом в МИД Белоруссии был приглашен временный поверенный в делах балтийской республики Эрикас Вилканецас.
