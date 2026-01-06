Боррель: Вашингтон перестал быть главным союзником для ЕС

По мнению экс-главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Евросоюзу необходимо самостоятельно заботиться о своей безопасности, поскольку США утратили роль ключевого союзника для стран ЕС, пишет ТАСС со ссылкой на El País.

Боррель отметил, что американцы больше не считают европейцев надежными партнерами. Штаты больше не являются главным союзником стран Евросоюза. По его словам, ЕС вступает в новую эру, которая все отчетливее демонстрирует, что странам союза следует самостоятельно обеспечивать свою защиту.

Бывший глава европейской дипломатии подчеркнул, что в случае, если США предпримут интервенцию в Гренландию, ЕС не должен оставаться нейтральным.

4 января президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о необходимости установления контроля США над Гренландией, мотивируя это соображениями национальной безопасности. По мнению главы американской администрации, это имеет стратегическое значение, поскольку вокруг острова якобы наблюдается активность российских и китайских судов, а Дания не способна обеспечить безопасность этой территории.

6 января представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Дании и подтверждает принадлежность Гренландии Датскому королевству.

