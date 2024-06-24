Боррель: Грузию не примут в ЕС, если правительство продолжит свои действия
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что организации закроет двери для Грузии, если власти страны продолжат свой нынешний политический курс. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что «народу Грузии придется заплатить за действия властей».
Как добавил Боррель, главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Грузии и потенциальные действия союза на данном фоне. Об итогах расскажут после заседания.
Грузинский парламент 14 мая принял закон о прозрачности зарубежного влияния. Это решение спровоцировало резкие заявления политиков ЕС и США. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила 18 мая вето на данный закон, но парламент 28 мая преодолел вето.