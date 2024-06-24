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Боррель: Грузию не примут в ЕС, если правительство продолжит свои действия

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что организации закроет двери для Грузии, если власти страны продолжат свой нынешний политический курс. Об этом сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что «народу Грузии придется заплатить за действия властей».

Как добавил Боррель, главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Грузии и потенциальные действия союза на данном фоне. Об итогах расскажут после заседания.

Грузинский парламент 14 мая принял закон о прозрачности зарубежного влияния. Это решение спровоцировало резкие заявления политиков ЕС и США. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила 18 мая вето на данный закон, но парламент 28 мая преодолел вето.