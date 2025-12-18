Более 250 законов: в Мособлдуме подвели итоги работы в 2025 году

За 2025 год Мособлдума провела 25 заседаний, приняла свыше 250 законов и рассмотрела более 4,5 тыс обращений жителей — итоги работы регионального парламента подвел председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, передает корреспондент РИАМО.

В 2025 году Мособлдумой было проведено 25 заседаний. На них принято свыше 250 законов. В Госдуму были внесены 3 закинициативы. Проведено порядка 500 мероприятий. Рассмотрено более 4,5 тыс. обращений жителей.

«В начале года были запущены новые национальные проекты. Мы сразу начали активную работу по каждому направлению. В рамках их реализации открыты новые поликлиники, капитально отремонтированы школы, закуплено новое медоборудование, благоустраиваются территории», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что эта работа будет продолжена и в новом году. Был принят региональный бюджет на 2026 и плановый период 2027–2028 гг.

«Этот год стал Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. С особой ответственностью мы подошли к празднованию этой священной даты. В этом году 9 населенным пунктам было присвоено почетное звание „Населенный пункт воинской доблести“. Подготовлены обращения к президенту о присвоении почетного звания „Город трудовой доблести“ Орехово-Зуеву, Люберцам и Королеву»», — отметил председатель Мособлдумы.

Брынцалов указал на то, что в уходящем году велась активная законотворческая работа для поддержки участников СВО и их близких. В очередной раз расширили перечень полагающихся им мер помощи. Например, продлили действие льготы по транспортному налогу. Приняли закон об обязательном трудоустройстве ветеранов боевых действий в рамках квотирования рабочих мест. Ряд изменений принят и на федеральном уровне.

На фронт бойцам и жителям новых территорий депутатами направлено более 140 тонн гуманитарной помощи. Всего с начала спецоперации — свыше 700 тонн. Кроме того, в текущем году проведено более 7 тыс. встреч с семьями воинов.

«Что касается планов, то мы приняли документ, в который вошло порядка 100 пунктов на первый квартал. Это проекты законов, мероприятия как внутри Думы, так и выездные. Необходимо широко обсудить тему ограничения реализации вейпов. В январе проведем большое мероприятие со всеми ответственными ведомствами, представителями общественности и экспертами. Вместе нам нужно выработать взвешенное решение», — заключил председатель парламента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.