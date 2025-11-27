«Боится расправы»: экс-депутат Рады оценил поведение Зеленского

«Естественно, если Зеленский заканчивает войну, то он автоматически проигрывает выборы, потому что общество спросит с него денег, которых нет. После окончания боевых действий Запад уж точно не будет финансировать Украину, потому что на мирную жизнь денег не дают», — подчеркнул Олейник.

По его словам, Зеленского уже не спасет отказ от подписания мира с Россией, но таким путем он «продлит свое существования», иначе националисты его «поднимут на вилы».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Зеленскому попытаться договориться с другими сторонами конфликта, а не срывать переговоры. По его словам, США хорошо поработали и европейцами, и с украинцами, но план Трампа требует конкретики.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.