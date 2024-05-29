Боец «Призрак»: ВС РФ использовали «плащи-невидимки» при штурме Тоненького

Уральские штурмовики в составе «Центральной» группировки войск использовали так называемые «плащи-невидимки» во время штурма Северного и Тоненького в ночное время суток, рассказал командир взвода штурмовиков с позывным «Призрак», пишет РИА Новости .

«Ночью от „теплака“ мы прятались, у меня есть такой „плащ-невидимка“. Он против „теплака“ плащ. Слышишь, летит? Тук — сел, как кочка, сидишь, лицо вниз спрятал, он пролетает мимо тебя. Если у тебя его нет, то ты ныряешь в блиндаж, где начинается „разбор тебя“», — пояснил «Призрак».

Такие плащи, по словам бойца, очень полезны для штурмового подразделения, так как подойти к вражеским позициям незамеченными — сложная задача.

«Если тебя не „спалили“ это прямо на 5 баллов: штурм минут 15 всего. Если же тебя „спалили“, либо сами они вылезут, увидят, что группа к ним приближается, доложат, либо разведчик (дрон) „спалит“, тогда начинается веселье», — добавил командир.

Ранее «Призрак» рассказал, что российские военные прорвали многокилометровую оборону врага в ДНР. ВС РФ пробились через укрепления противника и начали зачистку «опорников» в населенных пунктах.