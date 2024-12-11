Bloomberg узнал, почему Россия «подтолкнула» Асада покинуть Сирию

сегодня в 13:50

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника утверждает, что Россия убедила ныне бывшего президента Сирии Башара Асада покинуть арабскую республику, потому что осознала его неизбежное поражение силам вооруженной оппозиции. Москва убедила экс-главу САР, что он проиграет борьбу наступающим на Дамаск мятежникам, заявили журналисты.

Утверждается, что Асада эвакуировали из САР благодаря «агентам российской разведки». Спецслужбисты якобы вывезли президента через сирийскую авиабазу, которой пользовалась армия России.

После этого Асад улетел из страны на самолете с выключенным транспондером, чтобы лайнер не отследили, говорится в статье.

После успешного наступления вооруженной сирийской оппозиции Асад отрекся от власти. Бывший сирийский лидер и его семья получили политическое убежище в России.