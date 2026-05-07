сегодня в 00:26

Bloomberg: Уиткофф может встретиться с Умеровым в Майами на этой неделе

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров может на этой недели встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что переговоры могут пройти в Майами (штат Флорида).

5 мая на фоне появления новых аудиозаписей по делу бизнесмена Тимура Миндича парламентарий Ярослав Железняк заявил, что Умеров отправился в заграничную командировку и поэтому пропустил заседание временной следственной комиссии Верховной рады.

Ранее Министерство иностранных дел России направило ноту во все дипломатические миссии и представительства международных организаций, аккредитованные при ведомстве. В ней говорится об угрозах киевского режима нанести удар по Москве в День Победы.

