Bloomberg: Трамп полагает, что Путин будет открыт для начала мирных переговоров

Президент США Дональд Трамп предположил, что российский лидер Владимир Путин «будет открыт для начала мирных переговоров» по урегулированию конфликта на Украине, но при одном условии, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Трамп провел разговор с американскими союзниками. Они обсуждали возможную встречу президента США с российским коллегой.

Республиканец в ходе беседы допустил, что Путин может согласиться на начало мирных переговоров, но в случае обсуждения «обмена землями».

Ранее стало известно, что Путин и Трамп договорились о личной встрече. Она может состояться уже на следующей неделе. Место, где состоятся переговоры, уже согласовано.

Между тем спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время беседы с Путиным 6 августа предлагал встречу российского лидера, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Но РФ оставила эту инициативу без комментария.