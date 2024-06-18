Bloomberg: Париж предпочтет спокойствие во Франции помощи Киеву

Франция откажет Украине в поддержке ради внутренней стабильности после решения президента Эмманюэля Макрона распустить Национальное собрание, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

В Евросоюзе настороженно воспринимают политическую ситуацию во Франции, пишет издание.

«Досрочные выборы могут „подорвать роль“ Франции как одного из главных сторонников Киева», сказано в статье.

Как утверждают неназванные источники агентства, Украина может остаться без французских инструкторов и военной помощи в размере 3,2 млрд долларов.

9 июня Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне провала своей партии на выборах в Европарламент.