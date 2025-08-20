Bloomberg: около десяти стран готовы направить войска на Украину

Около десяти стран готовы направить свои войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

При этом страны, которые готовы сделать такой шаг, не называются.

При этом отмечается, что европейские чиновники во вторник обсудили план отправки британских и французских войск на Украину, включая вопросы численности и расположения военного персонала. По словам источников, «многонациональную группу», состоящую в основном из европейских войск, планируется разместить на Украине вдали от линии фронта.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте исключил отправку войск альянса на Украину. Вместо этого ведутся переговоры о создании специального пакета гарантий для Киева.

Ранее Трамп заявил, что не собирается размещать американские войска на Украине. Он отметил, что во время его президентства сил США там не будет.