Bloomberg: Киев боится задержек при оформления погашаемого за счет РФ кредита

Украинское правительство боится задержек при заключении договора на получение 50 млрд долларов в кредит, который будет погашаться за счет доходов от замороженных на Западе российских активов. Об этом сообщает Лента.ru со ссылкой на материал Bloomberg.

Государства, входящие в Большую семерку, планируют подписать договор о предоставлении Киеву займов на сумму 50 млрд долларов в октябре. Украина планирует погашать долг, беря деньги из прибыли, полученной от замороженных денег Центробанка РФ на Западе.

При этом в Киеве опасаются, что кредит могут заключить не в октябре, а позже в 2024 году. Киеву же эти деньги нужны точно в срок.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц опроверг информацию о том, что страна перестанет поддерживать Украину. Он отметил, что ничего не заставит ФРГ отказаться от сотрудничества с Киевом.