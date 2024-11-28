Bloomberg: Европа не заменит Киеву американские военные поставки

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Победа Дональда Трампа на выборах президента США принесла Европе и Украине «наихудший сценарий» по вопросам поставок вооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что ВСУ в основном использует оружие из США. После победы Трампа на выборах ситуация может измениться.

Это «наихудший сценарий», теперь страны Европы должны защищаться сами и закрывать полностью военную помощь Украине, говорится в статье.

Там осознали, что не смогут заменить США, так как Москва производит больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые, подчеркивает агентство.

Ранее делегация Украины посетила Южную Корею для приобретения вооружений.