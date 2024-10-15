Блогер прокомментировал реакцию Украины на обещание Джареда Лето приехать в РФ

Блогер Стас «Ай, как просто!» прокомментировал то, как негативно отрегировал МИД Украины на обещание известного американского актера и музыканта Джареда Лето посетить Россию с концертом в будущем.

По его словам, артист может попасть в украинскую базу «Миротворец».

«Он просто человек мира. Вот такой вот он весь там на каком-то позитивном вайбе и такой: „Ну вот мы и за тех, и за тех, мы за людское, нам эта политика, она вся побоку. И такое заявление с его стороны вызывает у меня уважения намного больше, чем крики всяких мразей, которые кричат о том, что они пацифисты: „Россия выводи войска, выводи там это, отдавай территории 1991 года и прочее“, — отметил Стас Васильев в эфире радио Sputnik.

Ранее политолог Даниил Баранов заявил, что критика, направленная на Джареда Лето со стороны МИД Украины за его намерение дать концерт в России, воспринимается как попытка превратить культурное мероприятие в политический вопрос. Он считает, что Украина не имеет права диктовать музыканту, где ему выступать.