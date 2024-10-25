«Близкие соседи»: стало известно, навестит ли Ким Чен Ын Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, приедет ли глава Северной Кореи Ким Чен Ын в РФ в 2025 году. По словам представителя Кремля, близкие соседи постоянно навещают друг друга, и такие визиты происходят на высоком и высшем уровнях, сообщает РИА Новости .

Ким дважды приезжал в Россию — в 2019 году он посетил Владивосток, а в 2023-м — космодром «Восточный» в Амурской области. Оба раза лидер КНДР встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Путин приезжал в Северную Корею в июне 2024 году, совершив дружественный государственный визит. Это была первая поездка главы России в Пхеньян с 2000 года.

24 октября Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который внес в нижнюю палату парламента Владимир Путин.