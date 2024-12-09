Блинкен: США помогут привлечь к ответственности помогавших Башару Асаду

Вашингтон окажет помощь в привлечении к ответственности политического окружения бывшего сирийского президента Башара Асада, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен, его слова приводит «КоммерсантЪ» .

«Мы будем поддерживать международные усилия по привлечению режима Асада и его сторонников к ответственности за зверства и преступления, совершенные против сирийского народа», — сказано в заявлении американского чиновника.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Асада необходимо привлечь к ответственности.

Асад и его семья находятся в России, где им предоставлено политическое убежище после отставки сирийского лидера на фоне вооруженного выступления оппозиции.