Bild узнал о попытке Башара Асада договориться с сирийской оппозицией

Bild: Башар Асад пытался договориться с мятежниками в Сирии о передаче власти

Правительство Сирийской Арабской Республики предпринимали попытки договориться с вооруженной оппозицией, был разработан план ухода действующего главы государства Башара Асада в отставку, сообщает РБК .

Как пишет издание Bild, сирийский лидер должен был уйти в отставку 7 декабря и улететь в Россию. Затем планировалось, что боевые действия закончатся, а власть перейдет к временному правительству. Через несколько недель ее должны были получить повстанцы, однако достичь соглашения сторонам не удалось.

В субботу вечером планировалось обращение Башара Асада к сирийскому народу, но по неизвестным причинам оно не состоялось.

В качестве основной политической силы должна была выступить «Сирийская национальная армия», которую поддерживают власти Турции, а не исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Ранее стало известно, что в Сирии национальная коалиция оппозиционных и революционных сил начала работу над немедленным началом переходного процесса в республике.

* Группировка признана террористической и запрещена в России.