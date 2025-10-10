Беспилотник заметили на базе в Гайленкирхене с самолетами-разведчиками НАТО

Неопознанный беспилотник был зафиксирован в запретной зоне вокруг авиабазы НАТО в Гайленкирхене (земля Северный Рейн — Вестфалия), сообщает РБК .

Согласно информации журнала Der Spiegel, дрон в течение минуты летал на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой, что вызвало тревогу на базе. На место незамедлительно прибыли военные и полиция, однако установить оператора и модель беспилотника не удалось.

Это уже не первый случай нарушения воздушного пространства дронами в Германии. Ранее, 3 октября, работа мюнхенского аэропорта была приостановлена из-за появления нескольких беспилотников, которые, согласно данным Bild, оказались военными разведывательными аппаратами. В тот же день дрон был зафиксирован вблизи аэропорта Франкфурта-на-Майне, а в конце сентября министр внутренних дел ФРГ сообщил о целых «роях дронов» в небе над Шлезвиг-Гольштейном.

В ответ на учащающиеся инциденты федеральная полиция Германии создает специальное подразделение по противодействию беспилотникам.