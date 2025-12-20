Berliner Zeitung: Мерц не убедил европейских партнеров по российским активам

Мерц оказался в изоляции из-за своей позиции по российским активам

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в полной изоляции среди европейских лидеров из-за своей жесткой позиции по конфискации замороженных российских активов. К такому выводу пришла газета Berliner Zeitung , проанализировавшая ход внутриевропейских дискуссий.

По данным издания, Мерц до последнего «пытался расхваливать преимущества де-факто экспроприации российских активов, при этом преуменьшая риски». Однако против этого шага последовательно выступили ключевые институты: от депозитария Euroclear, где хранится большая часть средств, и Европейского центрального банка до международных рейтинговых агентств и иностранных государств, включая США и Китай.

«Даже когда российский Центробанк подал жалобу против Euroclear, а рейтинговое агентство Fitch выпустило предостережение… Мерц продолжал придерживаться своего курса», — отмечает газета.

Ситуацию усугубило то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала дистанцироваться от канцлера, поняв его изоляцию. В итоге, как констатирует издание, Мерц «сделал неверную ставку» и потерпел поражение.

На прошедшем саммите Евросоюза предложение о выделении Украине кредита под залог замороженных российских активов было отклонено. Вместо этого лидеры ЕС договорились о выделении Киеву беспроцентного кредита в размере 90 миллиардов евро через коллективные займы стран-членов союза.

