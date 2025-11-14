Берлин планирует сократить льготы для украинских беженцев

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с заявлением, призвав молодых украинцев оставаться в своей стране для прохождения военной службы, а не искать убежища в ФРГ, сообщает РБК .

Выступая на Немецком торговом конгрессе в Берлине, политик подтвердил, что обсуждал этот вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским и «просил обеспечить выполнение данной меры». Параллельно немецкое правительство готовится к отмене специальных льгот для украинских беженцев — вместо них будет действовать стандартная система пособий по Закону о предоставлении убежища.

В своем Telegram-канале Зеленский упомянул о телефонном разговоре с Мерцем, где стороны обсуждали военную помощь и открытие офиса по экспорту украинского оружия в Берлине, однако тему ограничения потока беженцев украинский лидер не прокомментировал.

Ранее Politico сообщало о растущем недовольстве в Германии и Польше из-за присутствия военнообязанных украинских мужчин, их страна нуждается в защитниках.

