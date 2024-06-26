Береговые «Бастионы» ТОФ отработали удары по кораблям условного противника

сегодня в 05:28

Российские береговые ракетные комплексы «Бастион» Тихоокеанского флота провели учения, в рамках которых были отработаны удары по кораблям условного противника, пишет РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ.

Стрельбы были проведены на Камчатке и островах Курильской гряды.

«Боевые расчеты дивизионов береговых ракетных комплексов „Бастион“ Тихоокеанского флота в рамках двустороннего учения группировок сил отработали нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника», — сказано в публикации.

Подразделения, которые осуществляли охранение колонн на маршрутах, поразили вражескую ДРГ и обеспечили безопасное выдвижение ракетных комплексов. После этого были развернуты мобильные пусковые установки. Позиции для них были оборудованы заранее.

«Ракетчики в установленные нормативные сроки подготовили комплексы к применению, а затем выполнили электронные пуски ракет „Оникс“ по целям, имитирующим десантный отряд условного противника, не допустив высадку морского десанта на побережье», — добавили в ТОФ.

Военнослужащие в ходе учений смогли отработать все виды обеспечения, начиная с охраны своего района от вражеских диверсантов, заканчивая ведением противовоздушной обороны.