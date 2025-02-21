Бербок настаивает на усилении давления Европы на США после переговоров с РФ

Германия увидела необходимость усиления европейского влияния на США на фоне переговоров с Россией, которые состоялись в Эр-Рияде, такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего выступления на предвыборном собрании в Потсдаме, пишет РБК .

По мнению главы немецкого МИДа, Евросоюз должен продемонстрировать Америке потенциальные негативные последствия отхода от принципов либеральной демократии. Бербок также выразила обеспокоенность относительно перспектив трансатлантического партнерства, отметив неясность будущего взаимоотношений между США и Европой.

«Мы усилим давление на американцев, дав понять, что они могут много потерять, если больше не будут на стороне либеральных демократий Европы», — заявила Бербок.

Министр иностранных дел Германии выразила решительное несогласие с заявлением экс-президента США Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском. Она опровергла обвинения в диктаторстве украинского лидера, подчеркнув, что народ Украины ежедневно борется за демократические ценности.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что последними действиями США вывели Европу из летаргического сна. По его мнению, странам ЕС пора становиться самостоятельными и решительными.