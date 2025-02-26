Белый дом: Зеленский может не подписать сделку о ресурсах в Вашингтоне

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США близки к подписанию сделки по украинским ресурсам. Однако она уточнила, что договор могут и не подписать во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщает ТАСС .

Ливитт во время беседы с журналистами отметила, что, по мнению президента США Дональда Трампа, сделка по редкоземельным металлам имеет ключевое значение. Страна близка к ее заключению.

Американский президент отметил, что поприветствует Зеленского в Вашингтоне для подписания документа. Ливитт подтвердила, что речь идет о визите украинского лидера 28 февраля.

Ранее стали известны ключевые тезисы украино-американского соглашения по полезным ископаемым. СМИ опубликовали текст документа.